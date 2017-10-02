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06:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Бывший срочник из Хабаровска был осужден за торговлю наркотиками

Распространять запрещенные вещества молодой наркоторговец начал сначала среди сослуживцев.

Хабаровск, 2 октября, AmurMedia.

Экс-военнослужащего в Хабаровске осудили за распространение наркотиков. Мужчина получил три года условно и три года испытательного срока, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе управления ФСБ России по Восточному военному округу.

В Хабаровске осуждён бывший военнослужащий, распространявший наркотики среди жителей краевого центра.

Незаконную деятельность молодой человек начал, когда проходил службу по призыву в одной из хабаровских воинских частей. Как позже было установлено, призывник продавал наркотические средства своим же сослуживцам.

После увольнения с военной службы молодой человек продолжил преступную деятельность и стал распространять наркотики среди гражданских лиц. При очередной попытке продать запретные вещества бывший военнослужащий был задержан сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу совместно с коллегами из УМВД России по Хабаровскому краю. При задержании у злоумышленника изъято гашишное масло массой более 2 граммов. В отношении хабаровчанина было возбуждено уголовное дело.

Индустриальным районным судом г. Хабаровска бывший военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Молодой человек приговорён к трём годам лишения свободы условно и к трём годам испытательного срока. В ходе суда подсудимый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, что было учтено при вынесении приговора.

Приговор вступил в законную силу.

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