Четыре человека стали жертвами страшного ДТП в Северном микрорайоне Хабаровска

Хабаровск, 2 октября, AmurMedia.
Сразу четыре человека пострадали в минувшую субботу в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех легковых автомобилей на улице Воронежской в Хабаровске. При этом примечательно, что водитель, признанный виновником аварии, проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения отказался, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.
— Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей сотрудники ГИБДД зафиксировали в Хабаровске в минувшую субботу, 30 сентября, в 23.15 часов по местном времени. На улице Воронежской в районе дома № 156 водитель Nissan Skyline неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. Он удара последняя выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с Daihatsu YRV. В результате аварии пострадали две пассажирки универсала, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla, — сообщила инспектор отделения пропаганды ГИБДД по Хабаровску Марина Московская.
Как выяснилось позднее, страхового полиса не оказалось сразу у двух участников дорожно-транспортного происшествия — водителя Daihatsu YRV и мужчины, управлявшего Nissan Skyline. Как утверждают очевидцы, горожанин за рулем седана якобы уснул во время движения. Ко всему прочему горожанин отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Проверка остальных участников алкотестером дала отрицательный вариант.