Четыре человека стали жертвами страшного ДТП в Северном микрорайоне Хабаровска

Хабаровск, 2 октября, AmurMedia.

Сразу четыре человека пострадали в минувшую субботу в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех легковых автомобилей на улице Воронежской в Хабаровске. При этом примечательно, что водитель, признанный виновником аварии, проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения отказался, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

— Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей сотрудники ГИБДД зафиксировали в Хабаровске в минувшую субботу, 30 сентября, в 23.15 часов по местном времени. На улице Воронежской в районе дома № 156 водитель Nissan Skyline неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. Он удара последняя выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с Daihatsu YRV. В результате аварии пострадали две пассажирки универсала, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla, — сообщила инспектор отделения пропаганды ГИБДД по Хабаровску Марина Московская.