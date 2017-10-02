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06:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Лжебизнесмен лихо обманул своих знакомых в Хабаровске

Хабаровчанин похитил у своих знакомых 4 миллиона рублей, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

В ходе предварительного следствия установлено, что 58-летний обвиняемый в 2010 году под предлогом расширения и развития бизнеса похитил у своего приятеля более 700 тысяч рублей. Злоумышленник, используя дружеские и доверительные отношения, попросил у потерпевшего для осуществления предпринимательской деятельности деньги на поставку нефтепродуктов в регионы Дальнего Востока. При этом средства он возвращать не собирался. В подтверждение своих намерений фигурант представил заемщику все необходимые документы. Все бумаги оказались фальшивой и не имели юридической силы. Когда наступил срок исполнять все финансовые обязательства, подозреваемый под различными предлогами стал избегать встречи и телефонных звонков знакомого.

Полицейские задержали ранее не судимого 58-летнего жителя краевого центра. На данный момент установлена причастность подозреваемого в шести эпизодах хищения денежных средств. Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленника составил около четырёх миллионов рублей.

Отметим, что все до копейки подозреваемый потратил на личные нужды. В отношении фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде в надлежащем поведении.

Екатерина Брязгунова.

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