Лжебизнесмен лихо обманул своих знакомых в Хабаровске

В ходе предварительного следствия установлено, что 58-летний обвиняемый в 2010 году под предлогом расширения и развития бизнеса похитил у своего приятеля более 700 тысяч рублей. Злоумышленник, используя дружеские и доверительные отношения, попросил у потерпевшего для осуществления предпринимательской деятельности деньги на поставку нефтепродуктов в регионы Дальнего Востока. При этом средства он возвращать не собирался. В подтверждение своих намерений фигурант представил заемщику все необходимые документы. Все бумаги оказались фальшивой и не имели юридической силы. Когда наступил срок исполнять все финансовые обязательства, подозреваемый под различными предлогами стал избегать встречи и телефонных звонков знакомого.