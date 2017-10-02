Одетая в темное женщина погибла под колесами иномарки в Екатеринбурге
Водитель увидел ее слишком поздно.
Водитель увидел ее слишком поздно.
30 сентября 2017 года в Екатеринбурге под колесам Renault Megane погибла
По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны уральской столицы в направлении поселка Исток. По словам, 33-летнего водителя, перед машиной неожиданно возникло нечто темное, избежать наезда не удалось.
Как отмечают полицейские, место, где произошла авария, не освещено, а женщина была одета в одежду темного цвета.