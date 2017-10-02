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07:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Одетая в темное женщина погибла под колесами иномарки в Екатеринбурге

Водитель увидел ее слишком поздно.

30 сентября 2017 года в Екатеринбурге под колесам Renault Megane погибла женщина-пешеход. ДТП случилось около 19.00 в районе 11 километра дублера Сибирского тракта, сообщили «Уралинформбюро» в отделение пропаганды городской ГИБДД.

По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны уральской столицы в направлении поселка Исток. По словам, 33-летнего водителя, перед машиной неожиданно возникло нечто темное, избежать наезда не удалось.

Как отмечают полицейские, место, где произошла авария, не освещено, а женщина была одета в одежду темного цвета.

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