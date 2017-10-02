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07:52 (мск), источник: СуперОмск

Омич уехал с заправки с пистолетом

Водитель Lada Priora оторвал на заправке пистолет.

С заправки на улице Перелета омич уехал вместе с заправочным пистолетом. В социальных сетях горожане обсуждают невнимательного водителя Lada Priora, который поспешил уехать в заправки, забыв вытащить пистолет из заправочной горловины.

В комментариях омичи отмечают, что невнимательность водителю может обойтись в 7 500 рублей. Также пользователи социальных сетей шутят, что для будущего владельца автомобиля уже имеется доказательство того, что в двигатель заливали только 95-й бензин.

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