Омич уехал с заправки с пистолетом

С заправки на улице Перелета омич уехал вместе с заправочным пистолетом. В социальных сетях горожане обсуждают невнимательного водителя Lada Priora, который поспешил уехать в заправки, забыв вытащить пистолет из заправочной горловины.

В комментариях омичи отмечают, что невнимательность водителю может обойтись в 7 500 рублей. Также пользователи социальных сетей шутят, что для будущего владельца автомобиля уже имеется доказательство того, что в двигатель заливали только 95-й бензин.