Семейную пару будут судить за торговлю наркотиками в Новосибирске
Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых почти 0,5 килограмма аналога героина, который по своему воздействию превышает морфин в 10000 раз, об этом сообщает
Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых почти 0,5 килограмма аналога героина, который по своему воздействию превышает морфин в 10000 раз, об этом сообщает
Семейную пару будут судить за торговлю наркотиками в Новосибирске, им грозит пожизненный срок, заявили в
40-летний новосибирец и его 41-летняя сожительница покупали наркотики, фасовали их на разовые дозы и продавали их через
Во время обыска сотрудники полиции изъяли 423 грамма наркотических средств. Дозы с аналогом героина, превышающим по своему воздействию морфин в 10 000 раз, были найдены в автомобиле, гараже и квартире семейной пары.
«Возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы», — добавили в