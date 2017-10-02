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07:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Семейную пару будут судить за торговлю наркотиками в Новосибирске

Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых почти 0,5 килограмма аналога героина, который по своему воздействию превышает морфин в 10000 раз, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Семейную пару будут судить за торговлю наркотиками в Новосибирске, им грозит пожизненный срок, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

40-летний новосибирец и его 41-летняя сожительница покупали наркотики, фасовали их на разовые дозы и продавали их через тайники-закладки.

Во время обыска сотрудники полиции изъяли 423 грамма наркотических средств. Дозы с аналогом героина, превышающим по своему воздействию морфин в 10 000 раз, были найдены в автомобиле, гараже и квартире семейной пары.

«Возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы», — добавили в пресс-службе ведомства.

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