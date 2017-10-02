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07:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области активизировались «черные ростовщики»

Ростовщиков заставят выйти из тени. Речь — не о банках, ломбардах или микрофинансовых организациях.

Новый вид обмана под видом услуг выявил челябинский юрист Вячеслав Курилин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По данным Курилина, пострадавших от процентщиков-частников по стране — уже миллионы. Жителю Челябинска Михаилу Новокрещенову срочно понадобились деньги на развитие бизнеса. В интернете мужчина увидел заманчивое предложение о займе и вместе с компаньоном решил взять два раза по двести тысяч, а затем еще 150 тысяч рублей. Утверждает: всё вернули в срок. А вот подтверждающие это расписки — не взяли. В итоге сами не поняли, как остались должны три с половиной миллиона рублей. Ещё и сад, который переписали на кредиторов, тоже могут потерять.

«500 тысяч, сколько мы брали, мы их отдали, но не можем отдать вот эти проценты. Потому что они не погашали этими деньгами вот договора, а там как-то процент на процент перекрывали, и всё», — рассказывает житель Челябинска Михаил Новокрещенов.

Другая жертва процентщиков — пожилая женщина. Она на протяжении десяти лет брала деньги в долг у некоего гражданина с четырьмя судимостями. Надеялась, это поможет спасти бизнес. Но всё закончилось трагедией. Кредитор выставил квартиру своей финансовой жертвы на продажу. Загнанная в угол женщина боялась выходить из дома и в итоге свела счеты с жизнью. Покончил с собой от безысходности ещё один заемщик этого ростовщика. Отец троих детей не смог выплатить кредит за дом из-за пожара. Чтобы не попасть в финансовые сети, нужно десять раз подумать и один раз поставить свою подпись, объясняет юрист Вячеслав Курилин.

«Люди передают в залог жилье, часто единственное, другое имущество, не понимая, что фактически подписывают договор залога. Казалось бы, все понятно, все написано, но уровень финансовой грамотности таков, что он позволяет мошенникам, использовать данную схему», — поясняет он.

Грамотным должно быть и отношение к любой рекламе. По принципу «доверяй, но проверяй». Например, на сайте антимонопольной службы, добавляет заместитель руководителя УФАС по Челябинской области Татьяна Соболевская.

«По наименованию лица, в отношении которого предполагается заключение договора или обращение, можно увидеть, принято такое решение службой, либо нет», — объясняет Соболевская.

Что касается тех, кто уже в ловушке, ситуация — парадоксальная. Нет системы контроля — нет управы. Ростовщик выдает десятки займов, зарабатывает, да ещё и отсуживает у заемщиков огромные суммы (до пятисот процентов годовых). На его стороне приставы, которые обязаны исполнить решения Фемиды, а потерпевшим, помимо людей, становится и государство, ведь процентщик не платит налоги. Хотя ограничение по закону для частных лиц — четыре ссуды в год, максимум, а все, что дальше — уже незаконное предпринимательство. Челябинский юрист предлагает создать единый реестр займов, в котором будет вся информация о ростовщиках — открытая для налоговой, антимонопольной службы, прокуратуры, полиции и суда. Вячеслав Курилин надеется, его инициативу одобрят на федеральном уровне.

Юлия Меньшикова.

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