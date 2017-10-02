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07:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

Молодой житель Байкальска пропал без вести в Иркутске

Молодой мужчина может находиться в реабилитационных центрах.

В Иркутске полицейские ведут розыск без вести пропавшего уроженца Байкальска Евгения Козлова. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По одной из версий оперативников, разыскиваемый молодой мужчина может находиться в реабилитационных центрах Иркутска или района.

Приметы пропавшего без вести: на вид 30−35 лет, рост средний около 170 см, среднего телосложения, глаза карие, нос средний прямой, волосы прямые светло-русые, стрижка короткая.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении жителя Байкальска, полиция просит сообщить по телефонам: 20−93−25, 29−00−85, 21−26−26 или 02.

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