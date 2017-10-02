Молодой житель Байкальска пропал без вести в Иркутске
Молодой мужчина может находиться в реабилитационных центрах.
Молодой мужчина может находиться в реабилитационных центрах.
В Иркутске полицейские ведут розыск без вести пропавшего уроженца Байкальска Евгения Козлова. Об этом сообщает
По одной из версий оперативников, разыскиваемый молодой мужчина может находиться в реабилитационных центрах Иркутска или района.
Приметы пропавшего без вести: на вид 30−35 лет, рост средний около 170 см, среднего телосложения, глаза карие, нос средний прямой, волосы прямые
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