Скандальная «Зеора» вербовала дальневосточников
Следы скандально известной тренинговой организации «Зеора» найдены во Владивостоке, сообщает «Deita. ru».
Следы скандально известной тренинговой организации «Зеора» найдены во Владивостоке, сообщает «Deita. ru».
Организация вела активную работу по привлечению в свои ряды новых членов. На странице «Базовая программа лидерства в Приморье» в одной из социальных сетей рассказывается о проведенных мероприятиях, в том числе лекций «Лидерство»,
Напомним, что сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности начали проверку тренинговой организации «Зеора». По версии правоохранительных органов, методы, которые «Зеора» применяла к людям, были опасны для психического состояния клиентов.
Силовики проводят проверки в местах проживания фигурантов дела, а также в съемном помещении, которое использовалось для сеансов. Участников дела, включая руководителя «Зеоры» Виктора Маркелова, задержали утром 1 октября в одном из
В отношении руководства тренинговой организации «Зеора» расследуется уголовное дело по статье 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Оно было возбуждено после того, как одна из участниц тренинга покончила с собой. Фигурантов дела подозревают в проведении занятий по личностному росту с применением техник и методик, способных причинить вред психическому здоровью людей.
В настоящее время следователями проводятся
Дмитрий Санников.