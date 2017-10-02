Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Любовь к соленому объяснили научно
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Крым ответил на решение Киева судиться с Россией из-за моста
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
СМИ: США объявили войну РФ и ждут реакции
Половина мира требуют урезать права РФ в ООН - СМИ
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
08:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Скандальная «Зеора» вербовала дальневосточников

Следы скандально известной тренинговой организации «Зеора» найдены во Владивостоке, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Организация вела активную работу по привлечению в свои ряды новых членов. На странице «Базовая программа лидерства в Приморье» в одной из социальных сетей рассказывается о проведенных мероприятиях, в том числе лекций «Лидерство», мастер-классы «Культура мышления лидера».

Напомним, что сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности начали проверку тренинговой организации «Зеора». По версии правоохранительных органов, методы, которые «Зеора» применяла к людям, были опасны для психического состояния клиентов.

Силовики проводят проверки в местах проживания фигурантов дела, а также в съемном помещении, которое использовалось для сеансов. Участников дела, включая руководителя «Зеоры» Виктора Маркелова, задержали утром 1 октября в одном из бизнес-центров Выборгского района.

В отношении руководства тренинговой организации «Зеора» расследуется уголовное дело по статье 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Оно было возбуждено после того, как одна из участниц тренинга покончила с собой. Фигурантов дела подозревают в проведении занятий по личностному росту с применением техник и методик, способных причинить вред психическому здоровью людей.

В настоящее время следователями проводятся оперативно-розыскные мероприятия совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В том числе, ряд обысков по месту жительства подозреваемых, а также допросы помощников организаторов и посетителей тренингов.

Дмитрий Санников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
СМИ: серия губернаторских отставок продолжится
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
В России начали создание операционной системы для самолетов
Группировка ИГ взяла ответственность за атаку в Марселе
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь