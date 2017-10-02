Скандальная «Зеора» вербовала дальневосточников

Источник: ДЕЙТА

Организация вела активную работу по привлечению в свои ряды новых членов. На странице «Базовая программа лидерства в Приморье» в одной из социальных сетей рассказывается о проведенных мероприятиях, в том числе лекций «Лидерство», мастер-классы «Культура мышления лидера».

Напомним, что сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности начали проверку тренинговой организации «Зеора». По версии правоохранительных органов, методы, которые «Зеора» применяла к людям, были опасны для психического состояния клиентов.

Силовики проводят проверки в местах проживания фигурантов дела, а также в съемном помещении, которое использовалось для сеансов. Участников дела, включая руководителя «Зеоры» Виктора Маркелова, задержали утром 1 октября в одном из бизнес-центров Выборгского района.

В отношении руководства тренинговой организации «Зеора» расследуется уголовное дело по статье 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Оно было возбуждено после того, как одна из участниц тренинга покончила с собой. Фигурантов дела подозревают в проведении занятий по личностному росту с применением техник и методик, способных причинить вред психическому здоровью людей.

В настоящее время следователями проводятся оперативно-розыскные мероприятия совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В том числе, ряд обысков по месту жительства подозреваемых, а также допросы помощников организаторов и посетителей тренингов.