Новосибирский рыбак уснул в лодке посреди реки
Инцидент произошел утром 1 октября в Советском районе, об этом сообщают спасатели МАСС.
Инцидент произошел утром 1 октября в Советском районе, об этом сообщают спасатели МАСС.
Новосибирский рыбак уснул в лодке посреди реки утром 1 октября, рассказали сотрудники Муниципальной
В воскресенье спасателям поступило сообщение о том, что в Оби обнаружена лодка на якоре без человека в Советском районе.
«Ниже по течению, 200 метров от маяка подходного канала», — сообщил очевидец.
Прибывшие сотрудники МАСС нашли мирно спящего в лодке рыбака. 48-летний новосибирец не пострадал.
Спасатели провели с мужчиной беседу об опасностях нахождения на воде в этот период времени года и отпустили рыбака.