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09:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский рыбак уснул в лодке посреди реки

Инцидент произошел утром 1 октября в Советском районе, об этом сообщают спасатели МАСС.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский рыбак уснул в лодке посреди реки утром 1 октября, рассказали сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.

В воскресенье спасателям поступило сообщение о том, что в Оби обнаружена лодка на якоре без человека в Советском районе.

«Ниже по течению, 200 метров от маяка подходного канала», — сообщил очевидец.

Прибывшие сотрудники МАСС нашли мирно спящего в лодке рыбака. 48-летний новосибирец не пострадал.

Спасатели провели с мужчиной беседу об опасностях нахождения на воде в этот период времени года и отпустили рыбака.

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