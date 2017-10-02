Управлявший автомобилем подросток попал в больницу после ДТП в Ростове
Управлявший автомобилем подросток попал в больницу после ДТП в Советском районе Ростова.
Управлявший автомобилем подросток попал в больницу после ДТП в Советском районе Ростова.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел 1 октября около 15.00 на улице Мичуринской.
Автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял не имеющий водительских прав подросток 2002 года рождения, выехал на перекресток улиц Мичуринской и Толмачева и столкнулся с Kia Ceed.
В результате аварии несовершеннолетний водитель «двенадцатой» и находившийся в салоне иномарке ребенок 2014 года рождения были доставлены в больницу.
По факту ДТП начата проверка. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего водителя ВАЗ-2112.