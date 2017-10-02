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10:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Управлявший автомобилем подросток попал в больницу после ДТП в Ростове

Управлявший автомобилем подросток попал в больницу после ДТП в Советском районе Ростова.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел 1 октября около 15.00 на улице Мичуринской.

Автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял не имеющий водительских прав подросток 2002 года рождения, выехал на перекресток улиц Мичуринской и Толмачева и столкнулся с Kia Ceed.

В результате аварии несовершеннолетний водитель «двенадцатой» и находившийся в салоне иномарке ребенок 2014 года рождения были доставлены в больницу.

По факту ДТП начата проверка. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего водителя ВАЗ-2112.

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