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08:41 (мск), источник: Sputnik.by

Жуткое ДТП под Вороново: два человека погибли, трое в больнице

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Два человека погибли, еще трое были госпитализированы в результате ДТП в Вороновском районе, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла накануне около 15:50 на 1-м километре автодороги Германишки — Переганцы — Новиянка.

«Водитель, управляя автомобилем Land Rover Discovery, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением, выехал в кювет, где машина опрокинулась», — сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в аварии погиб 29-летний водитель и один из пассажиров — 25-летний молодой человек. Три пассажира машины были госпитализированы.

В ГАИ уточнили, что, по предварительной информации, никто из молодых людей не был пристегнут ремнями безопасности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

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