Жуткое ДТП под Вороново: два человека погибли, трое в больнице

Источник: Sputnik.by

Авария произошла накануне около 15:50 на 1-м километре автодороги Германишки — Переганцы — Новиянка.

«Водитель, управляя автомобилем Land Rover Discovery, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением, выехал в кювет, где машина опрокинулась», — сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в аварии погиб 29-летний водитель и один из пассажиров — 25-летний молодой человек. Три пассажира машины были госпитализированы.

В ГАИ уточнили, что, по предварительной информации, никто из молодых людей не был пристегнут ремнями безопасности.