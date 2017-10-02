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08:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Сотрудники рыбнадзора с оружием оккупировали реку в Охотском районе

На место конфликта инспекторов Росрыболовства и жителей села Арка выехали полицейские.

Видеозапись конфликтной ситуации в Охотском районе Хабаровского края сегодня рассмотрят в региональной прокуратуре. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» старший помощник прокурора Хабаровского края Любовь Пачкова, действия сотрудников Росрыболовства Магаданской области не останутся безнаказанными.

Съемка была сделана на мобильный телефон, по предварительным данным, на прошедшей неделе. На записи вооруженные люди с опознавательными знаками инспекторов рыбоохраны на повышенных тонах общаются с несколькими местными жителями. Сотрудников Росрыболовства обвиняют в том, что они пьяны, а один из инспекторов передёргивает затвор карабина и прицеливается вдогонку лодке с мотором, на которой уплывает рыболов. Видео конфликта опубликовал «5 канал».

Как рассказывает жительница села Арка Татьяна Решетникова, пост рыбинспекции появился на реке Охота две недели назад, при этом инспекторы из соседнего региона не предупредили местные власти и правоохранительные органы о своём присутствии.
— Они потребовали убрать машины от берега на 300 метров, а нам к реке жизненно необходимо, по ней мы до Охотска на лодке добираемся. Там банк, больницы, — говорит Татьяна Решетникова. — Они с оружием в руках, проверяют документы — на право вождения, на лодку, на мотор, техосмотр за 2017 год и предлагают нам идти пешком до такси, которое мы вызвали. А еще требуют заплатить 2 тыс рублей и подписать протокол, после чего можно проезжать. Они нагло пытаются проверить наши вещи, пытаются вскрыть коробки, мы не даём. У моего мужа документы забирали и не отдавали, хотели лодку забрать, если техосмотра не будет. Прокурор Охотского района Иван Рокачёв подтвердил, что местные жители обратились с жалобами на самоуправство сотрудников Росрыболовства. Выяснилось, что это работники Магаданского подразделения, так как река Охота граничит с этой областью. Каким образом пост рыбоохраны из соседнего региона переместился на территорию края, предстоит выяснить.

 — Информация направлена в прокуратуру края для разбирательства, мы не обладаем надзирающими полномочиями за сотрудниками Росрыболовства, тем более магаданскими, — сказал Иван Рокачёв. — Сотрудники полиции из Охотска выехали в Арку для проверки этой информации. Скорее всего, в прокуратуре края тоже не смогут самостоятельно разобраться, придется подключать генеральную прокуратуру. За выходные обращений от жителей Арки на инспекторов рыбнадзора не было, и я так понимаю, что это был единичный случай.

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