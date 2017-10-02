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08:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В ДТП на ул. Калинина пострадали три человека

ДТП произошло днем 2 октября.

В Красноярске в результате ДТП пострадали 3 человека. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Согласно предварительным данным ГИБДД, оба автомобиля ехали в попутном направлении. Toyota Mark II въехала в заднюю часть Honda и сильно смяла ее. По какой причине произошла авария, пока неизвестно.

В результате пострадали водитель и две пассажирки Honda, одну из которых отправили в больницу. Остальных врачи осмотрели на месте и отпустили домой.

Известно, что ДТП произошло днем 2 октября на ул. Калинина. По словам очевидцев, у водителя Toyota нет ОСАГО. Все участники аварии были трезвы. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские.

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