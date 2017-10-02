В ДТП на ул. Калинина пострадали три человека
ДТП произошло днем 2 октября.
ДТП произошло днем 2 октября.
В Красноярске в результате ДТП пострадали 3 человека. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».
Согласно предварительным данным ГИБДД, оба автомобиля ехали в попутном направлении. Toyota Mark II въехала в заднюю часть Honda и сильно смяла ее. По какой причине произошла авария, пока неизвестно.
В результате пострадали водитель и две пассажирки Honda, одну из которых отправили в больницу. Остальных врачи осмотрели на месте и отпустили домой.
Известно, что ДТП произошло днем 2 октября на ул. Калинина. По словам очевидцев, у водителя Toyota нет ОСАГО. Все участники аварии были трезвы. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские.