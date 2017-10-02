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09:19 (мск), источник: УралПолит.ру

Подозреваемому в убийстве 4 человек в Шале предъявлено обвинение

ШАЛЯ, 2 октября, ИА УралПолит.Ru. Следствие предъявило обвинение подозреваемом в убийстве четырех человек в Шалинском районе.

«УралПолит.Ru» ранее писал о кровавой резне в Шале. Нетрезвый мужчина с ножом зарезал четверых человек. Еще одного он тяжело ранил, врачи спасли его. При задержании пришлось прострелить ему ногу, потому что ножа он так и не бросил, а пошел с ним на полицейского.

«Следственным отделом по г. Первоуральск СК России по Свердловской области 54-летнему ранее судимому жителю поселка Шамары (на расстоянии станции от Шали) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного па" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), — сообщает СУ СКР по Свердловской области.

За это преступление закон карает сроком заключения вплоть до пожизненного.

По версии следствия, днем 28 сентября 2017 года пьяный обвиняемый, сидя дома в Шамарах, вооружился охотничьим ножом и, вызвав такси, направился в деревню Гора на местное сельскохозпредприятие. На территории предприятия он зашел в подсобку. Там обедали трое его знакомых, с которыми у него была давняя неприязнь. Обвиняемый начал наносить им удары ножом и убил двоих на месте. Третий был ранен, и обвиняемый затеял с ним беседу. В этот момент в помещение зашел еще один мужчина, к которому у обвиняемого также имелась личная неприязнь.

Увидев залитое кровью помещение и два трупа, он бросился бежать, но обвиняемый догнал его и зарезал. Раненому, остававшемуся в подсобке, удалось скрыться, и он обратился в больницу, а затем — в полицию.

А обвиняемый после кровавой расправы пошел к своему знакомому в деревне Гора, которого он тоже недолюбливал. Выманив его из дома, он убил и его.

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«Через несколько часов после случившегося злоумышленник… был задержан сотрудниками полиции. При задержании обвиняемый оказал сопротивление, в связи с чем в отношении него было применено табельное оружие. После того, как злоумышленник был ранен в ногу, стражам порядка удалось его обезвредить», — информирует следственное управление.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз: судебно-медицинские, физико-техническая, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая и биологическая.

Проводятся допросы свидетелей, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении обвиняемого и потерпевших. В ближайшее время следствие поставит вопрос перед судом о его аресте.

Расследование этого уголовного дела находится на контроле руководства СУ СК, отмечается в сообщении.

Следователи СКР обязательно будут выяснять все причины и условия, из-за которых произошло такое чудовищное преступление.

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