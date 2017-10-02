Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за больного пассажира

Это произошло в ночь на понедельник, около 01:00. На плохое самочувствие пожаловался молодой человек из Владивостока.

После того, как Airbus сел в Кольцово, медики осмотрели пассажира, его увезли в больницу. Около 02:00 самолет отправился в пункт назначения.