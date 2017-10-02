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09:16 (мск), источник: ЕАН

Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за больного пассажира

Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы во Владивосток, вынужденно приземлился в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил источник в экстренных службах.

Это произошло в ночь на понедельник, около 01:00. На плохое самочувствие пожаловался молодой человек из Владивостока.

После того, как Airbus сел в Кольцово, медики осмотрели пассажира, его увезли в больницу. Около 02:00 самолет отправился в пункт назначения.

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