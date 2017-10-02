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08:34 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области насмерть сбили трех пенсионерок

В Миассе (Челябинской области) 30 сентября по улице Пролетарской автомобиль «Урал» на регулируемом пешеходном переходе сбил 81-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в медицинское учреждение, где от полученных травм она скончалась.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в этот же день в Челябинске на перекрестке улиц Худякова — Лесопарковая «БМВ» совершил наезд на неизвестную женщину 55−60 лет, которая от полученных травм скончалась на месте.

В Златоусте 1 октября автомобиль «ГАЗ-322132» сбил 58-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По данным фактам проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедших ДТП.

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