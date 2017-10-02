В Челябинской области насмерть сбили трех пенсионерок

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в этот же день в Челябинске на перекрестке улиц Худякова — Лесопарковая «БМВ» совершил наезд на неизвестную женщину 55−60 лет, которая от полученных травм скончалась на месте.