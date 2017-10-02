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08:43 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире многоэтажки погиб мужчина. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже десятиэтажного жилого дома по ул. Кунцевщина поступило на номер «101» 1 октября в 11.41. Прибывшие к месту вызова работники МЧС увидели дым сильной концентрации, который шел из окна квартиры. Они вынесли из горящей комнаты 41-летнего мужчину, брата хозяйки, в бессознательном состоянии. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.

В четырехкомнатной квартире произошло загорание имущества на площади 10 кв.м в жилой комнате. В результате происшествия повреждена мебель, телевизор, персональный компьютер, закопчены квартира и общий коридор.

Спасатели потушили пожар в 12.01. Эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

МЧС напоминает, что нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы. Также рекомендуется устанавливать автономный пожарный извещатель (АПИ) в каждой жилой комнате, так как это устройство позволяет обнаружить пожар на ранней стадии и разбудить спящих людей.

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