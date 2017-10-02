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08:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое пьяных гонщиков устроили несколько аварий в Черемхово Иркутской области

Одного из нарушителей возможно привлекут к уголовной ответственности.

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Двое пьяных молодых людей на Toyota Corolla устроили две аварии на улице Елены Бердниковой в Черемхове Иркутской области. Известно, что один из нарушителей уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, теперь решается вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне утром, 1 октября, в полицию поступило сообщение от очевидцев, что на улице Елены Бердниковой неизвестный водитель врезался в металлическое ограждение, а после скрылся с места ДТП.

«Установлено, что двое молодых людей, будучи в нетрезвом виде, решили прокатиться по городу на Toyota Corolla, принадлежащей родственнику, который в то время спал. Сначала один парень, не имея прав, двигался по улице Елены Бердниковой и съехал с дороги, после чего врезался в металлическое ограждение. Далее, не сообщив о ДТП, второй молодой человек сел за руль и, следуя по той же улице, съехал с дороги и врезался в дерево», — отметили в ведомстве.

Известно, что минувшим летом один из молодых людей уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

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