Водитель элитного внедорожника погиб в ДТП в Приморье

Вечером в минувшую субботу в Уссурийске произошло столкновение автомобилей в районе 674 км гос.трассы «Хабаровск-Владивосток», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны г. Владивостока в направлении г. Уссурийска. При прохождении 674 км гос.трассы «Хабаровск-Владивосток» водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля марки Toyota Vith, совершив с ним столкновение.

В результате удара водитель внедорожника потерял управление, совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием. В результате автоаварии водитель Prado скончался на месте происшествия, до приезда бригады врачей.

На момент происшествия стаж вождения погибшего водителя составил 4 года, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

ДТП произошло в светлое время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием без видимых повреждений.