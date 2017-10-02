Житель Башкирии выстрелил в соседа из-за громкой музыки

На место оперативно прибыли ближайшие автопатрули и следственно-оперативная группа, сообщила сотрудник отдела МВД России по Салавату Ильмира Хайбуллина.
Предварительно, около подъезда дома между 23-летним жильцом, его другом и гостями его соседей произошел конфликт, причиной которого послужила громкая музыка в квартире жильца. В ходе ссоры житель дома достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов. Бдительные граждане тут же сообщили в полицию.
Сейчас стражи порядка проверяют всю полученную информацию, устанавливают и опрашивают очевидцев. Известно, что никто из граждан не пострадал. Хозяин пнематического пистолета задержан. После проведения тщательной проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали в ведомстве.