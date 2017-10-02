Житель Башкирии выстрелил в соседа из-за громкой музыки

Предварительно, около подъезда дома между 23-летним жильцом, его другом и гостями его соседей произошел конфликт, причиной которого послужила громкая музыка в квартире жильца. В ходе ссоры житель дома достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов. Бдительные граждане тут же сообщили в полицию.