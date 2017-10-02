Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
09:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии выстрелил в соседа из-за громкой музыки

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В дежурную часть полиции по городу Салавату накануне около 21.30 часов поступило несколько сообщений о том, что возле дома № 102 по улице Калинина слышны выстрелы.

На место оперативно прибыли ближайшие автопатрули и следственно-оперативная группа, сообщила сотрудник отдела МВД России по Салавату Ильмира Хайбуллина.

Предварительно, около подъезда дома между 23-летним жильцом, его другом и гостями его соседей произошел конфликт, причиной которого послужила громкая музыка в квартире жильца. В ходе ссоры житель дома достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов. Бдительные граждане тут же сообщили в полицию.

Сейчас стражи порядка проверяют всю полученную информацию, устанавливают и опрашивают очевидцев. Известно, что никто из граждан не пострадал. Хозяин пнематического пистолета задержан. После проведения тщательной проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали в ведомстве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
СМИ: серия губернаторских отставок продолжится
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
В России начали создание операционной системы для самолетов
Группировка ИГ взяла ответственность за атаку в Марселе
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь