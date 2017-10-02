ФСБ пресекла деятельность экстремистской организации в Крыму
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Крыму пересекли деятельность религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» *. Об этом сообщила
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Крыму пересекли деятельность религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» *. Об этом сообщила
Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»). Ведется расследование.
В апреле прошлого года Верховный суд Крыма признал экстремистской организацией «Меджлис
В среду к двум годам
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.