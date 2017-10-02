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09:12 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ пресекла деятельность экстремистской организации в Крыму

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Крыму пересекли деятельность религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» *. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»). Ведется расследование.

В апреле прошлого года Верховный суд Крыма признал экстремистской организацией «Меджлис крымско-татарского народа» *, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымских татар, и запретил его деятельность.

В среду к двум годам колонии-поселения приговорили зампредседателя «Меджлиса» * Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму. Свою вину он не признал.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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