«Не успел среагировать». В Алматы сбили мужчину, подметавшего улицу

Источник: Tengrinews

Наезд на подметавшего улицу мужчину совершил водитель кроссовера Honda CR-V. Происшествие случилось на улице Саина в северном направлении, не доезжая до улицы Толе би, при выезде из тоннеля.

Со слов водителя, «подметавший улицу мужчина резко попятился назад прямо перед машиной, из-за чего он не успел среагировать и совершить маневр».