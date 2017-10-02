«Не успел среагировать». В Алматы сбили мужчину, подметавшего улицу
Сотрудник коммунальной службы тяжело пострадал в аварии c участием кроссовера в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
Сотрудник коммунальной службы тяжело пострадал в аварии c участием кроссовера в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
Наезд на подметавшего улицу мужчину совершил водитель кроссовера Honda
Со слов водителя, «подметавший улицу мужчина резко попятился назад прямо перед машиной,
В тяжелом состоянии мужчина 1955 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение.