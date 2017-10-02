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08:59 (мск), источник: Tengrinews

«Не успел среагировать». В Алматы сбили мужчину, подметавшего улицу

Сотрудник коммунальной службы тяжело пострадал в аварии c участием кроссовера в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

Наезд на подметавшего улицу мужчину совершил водитель кроссовера Honda CR-V. Происшествие случилось на улице Саина в северном направлении, не доезжая до улицы Толе би, при выезде из тоннеля.

Со слов водителя, «подметавший улицу мужчина резко попятился назад прямо перед машиной, из-за чего он не успел среагировать и совершить маневр».

В тяжелом состоянии мужчина 1955 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение.

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