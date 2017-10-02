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08:59 (мск), источник: УралПолит.ру

Мини-отель в Екатеринбурге заминировала женщина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных служб задержали лжеминера, который несколько раз сигнализировал о заложенной бомбе в здании мини-отеля на улице Донбасской в уральской столице.

Выяснилось, что лжеминером оказалась женщина. По информации полиции, звонила 30-летняя нетрезвая женщина, которая проживает по-соседству, сообщает «Накануне.Ru».

В полиции женщина рассказала, что ее ложные сообщения — это месть стражам порядка за то, что они привлекли ее подругу к административной ответственности. На данный момент, в отношении «мстительницы» уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Ложное сообщение об акте терроризма». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что 29 сентября в Екатеринбурге произошла небывалая прежде волна эвакуаций. Были «заминированы» более 50 зданий, множество крупных торговых центров.

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