Мини-отель в Екатеринбурге заминировала женщина

В полиции женщина рассказала, что ее ложные сообщения — это месть стражам порядка за то, что они привлекли ее подругу к административной ответственности. На данный момент, в отношении «мстительницы» уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Ложное сообщение об акте терроризма». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.