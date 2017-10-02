Мини-отель в Екатеринбурге заминировала женщина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных служб задержали лжеминера, который несколько раз сигнализировал о заложенной бомбе в здании
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных служб задержали лжеминера, который несколько раз сигнализировал о заложенной бомбе в здании
Выяснилось, что лжеминером оказалась женщина. По информации полиции, звонила 30-летняя нетрезвая женщина, которая проживает
В полиции женщина рассказала, что ее ложные сообщения — это месть стражам порядка за то, что они привлекли ее подругу к административной ответственности. На данный момент, в отношении «мстительницы» уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Ложное сообщение об акте терроризма». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, что 29 сентября в Екатеринбурге произошла небывалая прежде волна эвакуаций. Были «заминированы» более 50 зданий, множество крупных торговых центров.