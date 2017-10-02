В Пермском крае Hyundai на «встречке» врезалась в ГАЗель

В 04:10 1 октября по автодороге Пермь-Екатеринбург двигался автомобиль Hyundai Accent, за рулем которого находился 57-летний мужчина. По предварительным данным ГУ МВД по краю, на 53 км трассы водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ-2834. Последним авто управлял 31-летний житель Костромской области.

Водитель иномарки и его 52-летняя пассажирка были госпитализированы. Вторая пассажирка легковушки — женщина 1957 года рождения — от полученных травм скончалась на месте. Водитель ГАЗели был отправлен на амбулаторное лечение.

Установлено, что водитель Hyudani неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.