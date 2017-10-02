В Пермском крае Hyundai на «встречке» врезалась в ГАЗель
Авария, которая произошла на трассе
Авария, которая произошла на трассе
В 04:10 1 октября по автодороге
Водитель иномарки и его 52-летняя пассажирка были госпитализированы. Вторая пассажирка легковушки — женщина 1957 года рождения — от полученных травм скончалась на месте. Водитель ГАЗели был отправлен на амбулаторное лечение.
Установлено, что водитель Hyudani неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.