Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Умерла актриса Наталия Журавлева
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
СМИ: США объявили войну РФ и ждут реакции
Половина мира требуют урезать права РФ в ООН - СМИ
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
08:57 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае Hyundai на «встречке» врезалась в ГАЗель

Авария, которая произошла на трассе Пермь-Екатеринбург, унесла жизнь одного человека. Также есть пострадавшие.

В 04:10 1 октября по автодороге Пермь-Екатеринбург двигался автомобиль Hyundai Accent, за рулем которого находился 57-летний мужчина. По предварительным данным ГУ МВД по краю, на 53 км трассы водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ-2834. Последним авто управлял 31-летний житель Костромской области.

Водитель иномарки и его 52-летняя пассажирка были госпитализированы. Вторая пассажирка легковушки — женщина 1957 года рождения — от полученных травм скончалась на месте. Водитель ГАЗели был отправлен на амбулаторное лечение.

Установлено, что водитель Hyudani неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Пермском крае Hyundai на «встречке» врезалась в ГАЗель
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
СМИ: серия губернаторских отставок продолжится
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
В России начали создание операционной системы для самолетов
Группировка ИГ взяла ответственность за атаку в Марселе
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь