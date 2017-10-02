Междугородняя маршрутка налетела на столб в центре Волгограда

ДТП произошло у остановки общественного транспорта ЦПКиО в воскресенье, 1 октября, около 17.00. Микроавтобус белого цвета протаранил столб на стороне по направлению движения к Ворошиловскому району. По словам очевидцев, до этого он столкнулся с легковым авто. Также по данным свидетелей аварии, микроавтобус выполнял рейс «Волгоград-Знаменск».