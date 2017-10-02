На трассе Нижнекамск — Чистополь в ДТП погиб 75-летний мужчина
(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На трассе Нижнекамск — Чистополь столкнулись две легковушки, сообщают пользователи социальных сетей.
(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На трассе Нижнекамск — Чистополь столкнулись две легковушки, сообщают пользователи социальных сетей.
На участке дороги между селами Ачи и Старошешминск столкнулись «Лада Калина» и Hyundai Solaris. В результате аварии погиб 75-летний пассажир отечественной легковушки. Еще две пассажирки — женщины в возрасте 70 и 75 лет — получили различные травмы.
Подробности аварии уточняются.