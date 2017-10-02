СУ СКР готовит к передаче в суд дело об убийстве мальчика в Краснокамске

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю готовит к передаче в суд дело об убийстве мальчика в Краснокамске.

«Сейчас мы знакомим обвиняемого с материалами дела, после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передадим материалы в суд», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» следователь по особо важным делам СУ СКР по Пермскому краю Сергей Душкин.

Напомним, осенью 2013 года в Краснокамске по дороге из школы пропал первоклассник. Несколько лет его искали следователи, полицейские, волонтёры. Мальчика не удавалось найти, пока прошлой зимой в Оренбурге не задержали мужчину, похитившего школьницу. После задержания правоохранители установили, что мужчина причастен не только к этому преступлению. До этого он пытался похитить другую девочку в Оренбурге, а в родном Краснокамске совершил ещё более страшные преступления: на его счету изнасилование и убийство.

После задержания в Оренбурге мужчина сам рассказал следователям, как похитил и убил ребёнка, показал, где находится тело. Останки пропавшего первоклассника нашли на дачном участке родителей задержанного.