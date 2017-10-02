В Волгограде тушили возгорание в многоэтажке на Комсомольской
Возгорание в многоэтажном доме на улице Комсомольской тушили в Волгограде вечером в воскресенье, 1 октября.
Возгорание в многоэтажном доме на улице Комсомольской тушили в Волгограде вечером в воскресенье, 1 октября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 16.15. В тамбуре подъезда в шестиэтажном доме горела кровля. Пламя успело охватить 2 квадратных метра, возгорание было ликвидировано в 16.24, никто не пострадал.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.