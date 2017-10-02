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10:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде тушили возгорание в многоэтажке на Комсомольской

Возгорание в многоэтажном доме на улице Комсомольской тушили в Волгограде вечером в воскресенье, 1 октября.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 16.15. В тамбуре подъезда в шестиэтажном доме горела кровля. Пламя успело охватить 2 квадратных метра, возгорание было ликвидировано в 16.24, никто не пострадал.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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