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10:12 (мск), источник: АиФ Самара

В кабине фуры воспламенилась горелка, на которой водитель готовил завтрак

Получивший ожоги водитель госпитализирован.

В воскресенье, 1 октября, в 08:26, в Сызрани на автостоянке, расположенной на 879 километре трассы М-5 «Урал» в кабине фуры воспламенилась газовая горелка, на которой водитель разогревал себе завтрак, сообщает ktv-ray.ru.

Видимо, газовое оборудование было неисправно. Водитель выбросил горевшую горелку из кабины, но получил ожоги. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, но горевший газовый баллон уже потушили.

Получивший ожоги57-летний водитель был доставлен в Сызранскую городскую больницу № 2.

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