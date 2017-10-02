В кабине фуры воспламенилась горелка, на которой водитель готовил завтрак

В воскресенье, 1 октября, в 08:26, в Сызрани на автостоянке, расположенной на 879 километре трассы М-5 «Урал» в кабине фуры воспламенилась газовая горелка, на которой водитель разогревал себе завтрак, сообщает ktv-ray. ru.