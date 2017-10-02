В кабине фуры воспламенилась горелка, на которой водитель готовил завтрак
Получивший ожоги водитель госпитализирован.
Получивший ожоги водитель госпитализирован.
В воскресенье, 1 октября, в 08:26, в Сызрани на автостоянке, расположенной на 879 километре трассы М-5 «Урал» в кабине фуры воспламенилась газовая горелка, на которой водитель разогревал себе завтрак, сообщает
Видимо, газовое оборудование было неисправно. Водитель выбросил горевшую горелку из кабины, но получил ожоги. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, но горевший газовый баллон уже потушили.
Получивший ожоги57-летний водитель был доставлен в Сызранскую городскую больницу № 2.