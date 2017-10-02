Полкило ртути нашли в подвале трехэтажки в Полоцком районе
2 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Полкило ртути нашли в подвале трехэтажки в Полоцком районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.
2 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Полкило ртути нашли в подвале трехэтажки в Полоцком районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.
Опасное вещество находилось в резиновой емкости в подвале трехэтажного жилого дома в деревне Фариново по улице Центральной. Работники МЧС изъяли ртуть для дальнейшей утилизации. Пострадавших нет.
Проводится разбирательство.