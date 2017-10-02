В Крыму пресекли деятельность экстремистской организации «Таблиги Джамаат»
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Деятельность членов международной
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Деятельность членов международной
«Следственным отделом УФСБ в отношении ее организаторов и членов возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремисткой организации)», — говорится в
Религиозное движение «Таблиги Джамаат» было организовано в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Противники рассматривают его как международную закрытую организацию, координирующую радикальных суннитских экстремистов. В России считают, что деятельность структурных подразделений организации «угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ».