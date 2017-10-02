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10:27 (мск), источник: Интерфакс

В Крыму пресекли деятельность экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Деятельность членов международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (движение запрещено в России) пресечена в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба управления ФСБ РФ по республике.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом УФСБ в отношении ее организаторов и членов возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремисткой организации)», — говорится в пресс-релизе.

В информации отмечается, что операция проведена совместно с сотрудниками МВД по Крыму. Другие подробности ФСБ не сообщила.

Религиозное движение «Таблиги Джамаат» было организовано в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Противники рассматривают его как международную закрытую организацию, координирующую радикальных суннитских экстремистов. В России считают, что деятельность структурных подразделений организации «угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ».

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