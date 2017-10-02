В Крыму пресекли деятельность экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом УФСБ в отношении ее организаторов и членов возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремисткой организации)», — говорится в пресс-релизе.

В информации отмечается, что операция проведена совместно с сотрудниками МВД по Крыму. Другие подробности ФСБ не сообщила.