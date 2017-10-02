Ночью на ул. Белорусской в Самаре горел торговый павильон

Площадь пожара составила 10 кв. м. Шесть человек при помощи двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 2:35. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.