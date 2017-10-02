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10:57 (мск), источник: Volga News

Ночью на ул. Белорусской в Самаре горел торговый павильон

В понедельник, 2 октября, в 2:23 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании торгового павильона на ул. Белорусской в Куйбышевском районе.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Шесть человек при помощи двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 2:35. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

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