Ночью на ул. Белорусской в Самаре горел торговый павильон
В понедельник, 2 октября, в 2:23 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании торгового павильона на ул. Белорусской в Куйбышевском районе.
В понедельник, 2 октября, в 2:23 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании торгового павильона на ул. Белорусской в Куйбышевском районе.
Площадь пожара составила 10 кв. м. Шесть человек при помощи двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 2:35. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.