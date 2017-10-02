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09:55 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове волки растерзали стадо коз

Инцидент произошел в селе Петровка Сынжерейского района. Владелец скота Виталий Блажик обнаружил 15 растерзанных коз.

По мнению фермера, на животных напали волки.

«Услышал лай собак, прибежал, но было уже поздно. Всё произошло примерно в три часа ночи. Они растерзали 15 коз. Семь были мертвы, а восемь выжили. Но не уверен, что с ними всё будет хорошо», — рассказал Виталий Блажик.

Напомним, 28 сентября несколько волков в селе Томай, напали на овец, трех из которых загрызли и одну уволокли.

Необходимо соблюдать следующие меры безопасности, чтобы избежать нападения хищников:

— усилить и укрепить помещения, в которых содержатся домашние животные. В дневное и в особенности ночное время обеспечить охрану этих помещений.
— не допускать выпас скота без надзора.
— не допускать нахождение домашнего скота в ночное время на пастбище.
— на случай появления диких хищных животных известить об этом органы полиции и ветеринарную службу.

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