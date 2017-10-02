В Молдове волки растерзали стадо коз

По мнению фермера, на животных напали волки.

«Услышал лай собак, прибежал, но было уже поздно. Всё произошло примерно в три часа ночи. Они растерзали 15 коз. Семь были мертвы, а восемь выжили. Но не уверен, что с ними всё будет хорошо», — рассказал Виталий Блажик.

Напомним, 28 сентября несколько волков в селе Томай, напали на овец, трех из которых загрызли и одну уволокли.

Необходимо соблюдать следующие меры безопасности, чтобы избежать нападения хищников: