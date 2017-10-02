Завотделением больницы в Находке, подозреваемую в получении взяток, заключили под стражу
В квартире врача, которая, по версии следователей, небескорыстно помогала проходить медосмотры нашли 1 млн рублей и 40 тысяч долларов США.
В квартире врача, которая, по версии следователей, небескорыстно помогала проходить медосмотры нашли 1 млн рублей и 40 тысяч долларов США.
Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.
Заведующую отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница», подозреваемую в получении взяток, заключили под стражу. Женщина, по версии следствия, небескорыстно помогала проходить медосмотры. В квартире у подозреваемой нашли 1 млн рублей и 40 тысяч долларов США, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Как отмечают в следкоме, заведующая систематически получала лично и через посредников взятки в размере от 2 до 42 тысяч рублей. В роли взяткодателей выступали, в том числе и лица, действующие в рамках
«Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Преступление раскрыто при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю», — отмечает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю.