Завотделением больницы в Находке, подозреваемую в получении взяток, заключили под стражу

Заведующую отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница», подозреваемую в получении взяток, заключили под стражу. Женщина, по версии следствия, небескорыстно помогала проходить медосмотры. В квартире у подозреваемой нашли 1 млн рублей и 40 тысяч долларов США, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Как отмечают в следкоме, заведующая систематически получала лично и через посредников взятки в размере от 2 до 42 тысяч рублей. В роли взяткодателей выступали, в том числе и лица, действующие в рамках оперативно-розыскного мероприятия. К уголовной ответственности за аналогичное преступление также привлекли врач-терапевт указанного отделения.