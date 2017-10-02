Неизвестный «заминировал» здание в Миассе

Анонимное сообщение о возможном минировании одного из зданий поступило вчера вечером.

Сотрудники полиции, проверив помещение, взрывчатки не нашли. «Ничего опасного не было. Сейчас звонивший задержан сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении угловного дела», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подробности случившегося пока не уточняются.