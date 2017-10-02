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10:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Неизвестный «заминировал» здание в Миассе

МИАСС, 2 октября, ФедералПресс. Неизвестный позвонил в отдел полиции Миасса и сообщил о минировании одного из зданий. Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась, звонившего задержали.

Анонимное сообщение о возможном минировании одного из зданий поступило вчера вечером.

Сотрудники полиции, проверив помещение, взрывчатки не нашли. «Ничего опасного не было. Сейчас звонивший задержан сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении угловного дела», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подробности случившегося пока не уточняются.

Как сообщал «ФедералПресс», 10 сентября в Челябинске из-за сообщений о минированиях эвакуировали несколько крупных ТРК, гостиниц и ресторанов. Всего на улицу вывели порядка 18 тысяч человек.

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