Неизвестный «заминировал» здание в Миассе
МИАСС, 2 октября, ФедералПресс. Неизвестный позвонил в отдел полиции Миасса и сообщил о минировании одного из зданий. Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась, звонившего задержали.
МИАСС, 2 октября, ФедералПресс. Неизвестный позвонил в отдел полиции Миасса и сообщил о минировании одного из зданий. Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась, звонившего задержали.
Анонимное сообщение о возможном минировании одного из зданий поступило вчера вечером.
Сотрудники полиции, проверив помещение, взрывчатки не нашли. «Ничего опасного не было. Сейчас звонивший задержан сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении угловного дела», — рассказали в
Подробности случившегося пока не уточняются.
Как сообщал «ФедералПресс», 10 сентября в Челябинске