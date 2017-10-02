Главный бухгалтер школы в Челябинской области приговорена к 3,5 годам условно за присвоение более 1 млн рублей

В суде установлено, что обвиняемая, являясь главным бухгалтером одной из городских школ, в 2013—2015 гг. сама себе назначала премии и материальные выплаты, заверяя документы имеющейся электронной подписью руководителя. При этом они не подтверждаются соответствующими приказами директора и другими установленными документами о премировании.

Таким образом за три года она похитила из районного бюджета около 1,2 млн рублей.

Суд признал руководителя бухгалтерии виновной по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и приговорил ее к трем годам шести месяцам лишения свободы условно.