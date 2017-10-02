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10:19 (мск), источник: Интерфакс

Главный бухгалтер школы в Челябинской области приговорена к 3,5 годам условно за присвоение более 1 млн рублей

Челябинск. 2 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Каслинский городской суд (Челябинская область) приговорил к условному сроку главного бухгалтера местной школы, которая выплачивала себе повышенные зарплаты и премии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

В суде установлено, что обвиняемая, являясь главным бухгалтером одной из городских школ, в 2013—2015 гг. сама себе назначала премии и материальные выплаты, заверяя документы имеющейся электронной подписью руководителя. При этом они не подтверждаются соответствующими приказами директора и другими установленными документами о премировании.

Таким образом за три года она похитила из районного бюджета около 1,2 млн рублей.

Суд признал руководителя бухгалтерии виновной по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и приговорил ее к трем годам шести месяцам лишения свободы условно.

В пользу администрации Каслинского муниципального района с нее взыскана сумма ущерба.

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