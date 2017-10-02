Мужчина ограбил офис микрозаймов, угрожая облить кассира кислотой
Инцидент произошел в минувшие выходные в Уфе.
Инцидент произошел в минувшие выходные в Уфе.
На кадрах записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина садится рядом с менеджером. После недолгих раздумий он достает из пакета емкость и снимает с нее крышку. Испуганная девушка отдает злоумышленнику все деньги из кассы.
Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, добычей злоумышленника стали около 15 тысяч рублей. Сейчас ведутся поиски преступника.