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10:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе обстреляли иномарку предпринимательницы

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе обстреляли иномарку предпринимательницы. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, информация о поврежденном автомобиле поступила в полицию 28 сентября.

«Следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказал руководитель пресс-службы ведомства Максим Родионов.

Как стало известно из собственных источников, инцидент произошел на улице Менделеева. Злоумышленник, по предварительным данным, стрелял из травматического пистолета. Женщине удалось избежать серьезных травм. В момент обстрела она находилась в машине на водительском месте. Вероятно, покушение на предпринимательницу связано с ее бизнесом и участием в тендерах.

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