В Уфе обстреляли иномарку предпринимательницы

Как стало известно из собственных источников, инцидент произошел на улице Менделеева. Злоумышленник, по предварительным данным, стрелял из травматического пистолета. Женщине удалось избежать серьезных травм. В момент обстрела она находилась в машине на водительском месте. Вероятно, покушение на предпринимательницу связано с ее бизнесом и участием в тендерах.