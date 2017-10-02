В Уфе обстреляли иномарку предпринимательницы
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе обстреляли иномарку предпринимательницы. Как сообщили агентству «Башинформ» в
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе обстреляли иномарку предпринимательницы. Как сообщили агентству «Башинформ» в
«Следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказал руководитель
Как стало известно из собственных источников, инцидент произошел на улице Менделеева. Злоумышленник, по предварительным данным, стрелял из травматического пистолета. Женщине удалось избежать серьезных травм. В момент обстрела она находилась в машине на водительском месте. Вероятно, покушение на предпринимательницу связано с ее бизнесом и участием в тендерах.