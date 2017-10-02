Красноярские спасатели вызволили из запертой квартиры женщину с инсультом

Красноярские спасатели оказали помощь женщине с инсультом, которая оказалась заперта в квартире, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Родственники пожилой женщины сообщили спасателям, что пенсионерка, проживающая на улице Щорса в краевом центре, не открывает дверь и не реагирует на звонки. Сотрудники спасательной службы проникли в квартиру на втором этаже через окно. Выяснилось, что у находившейся там женщины произошел инсульт. Пострадавшую передали врачам «Скорой помощи».