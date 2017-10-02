На Урале вахтовики устроили кровавую поножовщину из-за прогулов на работе

По данным следствия, днем 18 февраля в Верхнем Тагиле в общежитии для вахтовиков молодой человек поссорился с коллегой из Красноярского края, из-за того, что тот не отвечал на телефонные звонки, когда ему пытались дозвониться рабочие.

«В ходе конфликта злоумышленник вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им своему оппоненту два ранения в область груди. Потасовку прекратили присутствовавшие в общежитии граждане. Вызванными на место происшествия медиками потерпевшему своевременно была оказана медпомощь, благодаря чему удалось спасти его жизнь», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.