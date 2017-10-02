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10:06 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале вахтовики устроили кровавую поножовщину из-за прогулов на работе

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ, 2 октября, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области 25-летнему жителю Хакасии, работавшему вахтовым методом, вынесен приговор по обвинению в покушении на убийство.

По данным следствия, днем 18 февраля в Верхнем Тагиле в общежитии для вахтовиков молодой человек поссорился с коллегой из Красноярского края, из-за того, что тот не отвечал на телефонные звонки, когда ему пытались дозвониться рабочие.

«В ходе конфликта злоумышленник вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им своему оппоненту два ранения в область груди. Потасовку прекратили присутствовавшие в общежитии граждане. Вызванными на место происшествия медиками потерпевшему своевременно была оказана медпомощь, благодаря чему удалось спасти его жизнь», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Суд признал молодого человека виновным в покушении на убийство и приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.

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