Один человек погиб и шестеро травмированы в крымском ДТП
Трое пострадавших — дети.
Трое пострадавших — дети.
В районе Московской трассы под Симферополем произошла авария с участием двух авто — в результате один человек погиб и 6 травмированы, из них трое — дети.
Как сообщает ГИБДД Крыма, вчера в 16.40 водитель «DAEWOO NEXIA» ехал со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, но уснул за рулем и выехал на обочину.
— По ходу движения водитель «DAEWOO NEXIA» допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль «CHEVROLET NIVA 212300» под управлением
Один из пассажиров «DAEWOO NEXIA» скончался на месте от полученных травм. Два взрослых пассажира машины получили сотрясение мозга и другие повреждения. Трое детей (2012, 2015 и 2017 г. р.) получили закрытую
Заснувший за рулем водитель отделался ушибом грудной клетки и переломом ребер.