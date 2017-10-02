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10:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Один человек погиб и шестеро травмированы в крымском ДТП

Трое пострадавших — дети.

В районе Московской трассы под Симферополем произошла авария с участием двух авто — в результате один человек погиб и 6 травмированы, из них трое — дети.

Как сообщает ГИБДД Крыма, вчера в 16.40 водитель «DAEWOO NEXIA» ехал со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, но уснул за рулем и выехал на обочину.

— По ходу движения водитель «DAEWOO NEXIA» допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль «CHEVROLET NIVA 212300» под управлением гр-на 1966 г.р., — сообщает пресс-служба крымской госавтоинспекции.

Один из пассажиров «DAEWOO NEXIA» скончался на месте от полученных травм. Два взрослых пассажира машины получили сотрясение мозга и другие повреждения. Трое детей (2012, 2015 и 2017 г. р.) получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у 5-летнего ребенка также диагностировали разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение.

Заснувший за рулем водитель отделался ушибом грудной клетки и переломом ребер.

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