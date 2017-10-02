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10:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске друг по интернету зарезал девушку и ранил её подругу

Происшествие произошло в Заельцовском районе.

Мужчина нанес ножевые удары двум молодым девушкам, одна из них скончалась на месте. После преступления злоумышленник уехал к другу в другой город, чтобы скрыться.

«В ночь на 29 сентября пьяный 32-летний новосибирец познакомился с 19-летней девушкой в интернете и договорился с ней о встрече для совместного времяпровождения. К ней на квартиру по ул. Залесского он приехал около 3 часов, где временно проживала пострадавшая. Также в квартире находилась 20-летняя девушка и 30-летняя женщина», — сообщили в пресс-центре СУ СК РФ по Новосибирской области.

Между мужчиной и девушкой произошла ссора. Подозреваемый ударил её ножом не менее 6 раз в шею и грудь. От полученных травм она скончалась на месте. Затем он ударил ножом и её подругу, украл у погибшей телефон, 5 тысяч рублей и сбежал. В момент преступления 30-летняя девушка спаслась, спрятавшись на балконе. Скрываясь от следствия, он попросил своего знакомого отвезти его в Кемерово, где прятался у своего друга. Но 30 сентября сотрудники правоохранительных органов разыскали его и доставили к следователю СКР.

Сейчас он задержан по подозрению в покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, убийстве и нападении в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Медики смогли спасти жизнь второй пострадавшей.

Злоумышленник признал свою вину. Расследование продолжается.

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