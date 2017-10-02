Пассажир троллейбуса в Гродно напал на контролера

Источник: Sputnik.by

Инцидент в областном центре произошел на минувших выходных на остановке «Универсам Октябрьский», находящейся на улице Советских Пограничников.

«Женщина зашла в салон и начала проверять оплату проезда у пассажиров. Вместе с добропорядочными гражданами ехал мужчина 1958 года рождения, который талон не пробил», — сказали в УВД.

Там также сообщили, что контролер попросила безбилетника выйти из транспортного средства для разбирательства, но он толкнул женщину. В результате она получила ушиб грудной клетки и повредила палец.