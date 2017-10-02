Авиакомпания «Ангара» о ЧП: двигатель АН-148 не сгорел, пламя возникло из-за некорректной работы

ЧП на борту воздушного судна, которое выполняло рейс из Талакана в Иркутск, случилось 30 сентября — на взлёте. Эти кадры сняли пассажиры. На них видно, как из двигателя вырывается пламя и затем гаснет. Пилоты приняли решение посадить борт в пункте вылета. Никто не пострадал. Сегодня для расследования причин инцидента в Якутском управлении Росавиации создали комиссию. В ближайшее время она вынесет решение. Пассажиров в тот же день отправили в Иркутск на резервном самолёте.