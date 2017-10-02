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10:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Авиакомпания «Ангара» о ЧП: двигатель АН-148 не сгорел, пламя возникло из-за некорректной работы

Двигатель не сгорел. А пламя в правом моторе Ан-148 возникло в результате некорректной работы. Об этом «Вести-Иркутск» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ангара».

Источник: Вести Иркутск

ЧП на борту воздушного судна, которое выполняло рейс из Талакана в Иркутск, случилось 30 сентября — на взлёте. Эти кадры сняли пассажиры. На них видно, как из двигателя вырывается пламя и затем гаснет. Пилоты приняли решение посадить борт в пункте вылета. Никто не пострадал. Сегодня для расследования причин инцидента в Якутском управлении Росавиации создали комиссию. В ближайшее время она вынесет решение. Пассажиров в тот же день отправили в Иркутск на резервном самолёте.

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