В Копейске более 400 человек остались без газа

Более 400 жителей поселка Старокамышинск (Копейск, Челябинская область) остались без газа — у людей из конфорок их газовых плит пошла вода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Причиной аварии стало самовольное подключение газового проточного водонагревателя жителем одного из домов, который неправильно подсоединил шланги подачи воды и газа. В газопровод попала вода, которая впоследствии и побежала из конфорок.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-39967965&id=456239365&hash=f270feabc3f51c16&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для откачки воды газовики вынуждены были приостановить газоснабжение более 400 жителей поселка. Специалистам пришлось вскрыть подземный газопровод, а также провести продувку наземных сетей «на выстрел», чтобы полностью слить воду и тем самым исключить вероятность ледяной закупорки труб в отопительный период.

«Самовольный монтаж, переустановка или замена газоиспользующего оборудования запрещены, поскольку это может угрожать безопасности людей. Все работы, связанные с установкой газового оборудования, в том числе бытового, должны осуществляться профессионалами, имеющими соответствующие допуски к проведению этих работ», — отметил главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Копейске Валентин Васнев.