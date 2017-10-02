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10:47 (мск), источник: dostup1.ru

В Копейске более 400 человек остались без газа

Из конфорок газовых плит у жителей пошла вода.

Более 400 жителей поселка Старокамышинск (Копейск, Челябинская область) остались без газа — у людей из конфорок их газовых плит пошла вода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Причиной аварии стало самовольное подключение газового проточного водонагревателя жителем одного из домов, который неправильно подсоединил шланги подачи воды и газа. В газопровод попала вода, которая впоследствии и побежала из конфорок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для откачки воды газовики вынуждены были приостановить газоснабжение более 400 жителей поселка. Специалистам пришлось вскрыть подземный газопровод, а также провести продувку наземных сетей «на выстрел», чтобы полностью слить воду и тем самым исключить вероятность ледяной закупорки труб в отопительный период.

«Самовольный монтаж, переустановка или замена газоиспользующего оборудования запрещены, поскольку это может угрожать безопасности людей. Все работы, связанные с установкой газового оборудования, в том числе бытового, должны осуществляться профессионалами, имеющими соответствующие допуски к проведению этих работ», — отметил главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Копейске Валентин Васнев.

Все затраты на проведение сложных ремонтно-восстановительных работ лягут на плечи виновника аварии.

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