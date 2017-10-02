В Копейске более 400 человек остались без газа
Из конфорок газовых плит у жителей пошла вода.
Из конфорок газовых плит у жителей пошла вода.
Более 400 жителей поселка Старокамышинск (Копейск, Челябинская область) остались без газа — у людей из конфорок их газовых плит пошла вода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Причиной аварии стало самовольное подключение газового проточного водонагревателя жителем одного из домов, который неправильно подсоединил шланги подачи воды и газа. В газопровод попала вода, которая впоследствии и побежала из конфорок.
Для откачки воды газовики вынуждены были приостановить газоснабжение более 400 жителей поселка. Специалистам пришлось вскрыть подземный газопровод, а также провести продувку наземных сетей «на выстрел», чтобы полностью слить воду и тем самым исключить вероятность ледяной закупорки труб в отопительный период.
«Самовольный монтаж, переустановка или замена газоиспользующего оборудования запрещены, поскольку это может угрожать безопасности людей. Все работы, связанные с установкой газового оборудования, в том числе бытового, должны осуществляться профессионалами, имеющими соответствующие допуски к проведению этих работ», — отметил главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Копейске Валентин Васнев.
Все затраты на проведение сложных