Водителя, сбившего инспектора ДПС, разыскивают в Челябинской области
Челябинск. 2 октября.
Челябинск. 2 октября.
По версии следствия, неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ-2101 в субботу в селе Травники Чебаркулького района не подчинился требованию об остановке и совершил наезд на инспектора ДПС. После этого преступник скрылся с места происшествия.
Сотрудник полиции с тяжелыми травмами госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в
«Проводится комплекс мероприятий по его розыску и задержанию», — сказали в