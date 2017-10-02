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10:52 (мск), источник: Интерфакс

Водителя, сбившего инспектора ДПС, разыскивают в Челябинской области

Челябинск. 2 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следователи возбудили уголовное дело по факту наезда на сотрудника ДПС в Челябинской области водителем-нарушителем, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник.

По версии следствия, неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ-2101 в субботу в селе Травники Чебаркулького района не подчинился требованию об остановке и совершил наезд на инспектора ДПС. После этого преступник скрылся с места происшествия.

Сотрудник полиции с тяжелыми травмами госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в настоящее время подозреваемый в совершении преступления установлен.

«Проводится комплекс мероприятий по его розыску и задержанию», — сказали в пресс-службе.

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