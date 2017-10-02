Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
Производители объяснили возможный рост цен на рыбу в РФ
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: электромагнитные бомбы РФ превращают технику в металлолом
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:53 (мск), источник: Вести - Пермь

Полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств

В Перми вынесен приговор 33-летнему жителю Челябинска, который зарабатывал на доверчивости жителей Прикамья.

В Перми вынесен приговор 33-летнему жителю Челябинска. Его признали виновным в серии дистанционных мошенничеств. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска и подразделением ГУ МВД России по Пермскому краю в собственной квартире в Челябинской области. В ходе расследования было установлено, что с ноября 2016 года по январь 2017 года он совершил ряд дистанционных мошенничеств в отношении жителей Прикамья.

Мария Овчинникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю: «Потерпевшим на мобильный телефон с неизвестного номера поступал звонок. Автоинформатор сообщал абоненту о блокировке банковской карты. Чтобы разблокировать ее, необходимо было перезвонить по указанному номеру. Далее с жертвой разговаривал якобы сотрудник банка».

В процессе общения под разными предлогами мужчина узнавал необходимые реквизиты и осуществлял дистанционный перевод денег с карт потерпевших на свою. Суммы варьировались от 4 до 35 тысяч рублей. В общей сложности похищено свыше 320 тысяч рублей. При обыске по месту жительства гражданина полицейские изъяли компьютерную технику, сим-карты, телефоны. В ходе следствия установлена причастность фигуранта к 21 преступлению. Причинный ущерб мошенник потерпевшим возместил, суд назначил виновному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
Знаменитого российского спортсмена зарезала собственная дочь
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
Подозреваемого в стрельбе в Лас-Вегасе нейтрализовали
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Референдум о независимости Каталонии в фотографиях
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Первый тест универсала Lada Vesta: SW против «Кросса» Семейство «Весты» одновременно приросло универсалом SW и «внедорожной» версией Cross. Какая Lada лучше?
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь