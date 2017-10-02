Полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств
В Перми вынесен приговор 33-летнему жителю Челябинска, который зарабатывал на доверчивости жителей Прикамья.
В Перми вынесен приговор 33-летнему жителю Челябинска, который зарабатывал на доверчивости жителей Прикамья.
В Перми вынесен приговор 33-летнему жителю Челябинска. Его признали виновным в серии дистанционных мошенничеств. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска и подразделением ГУ МВД России по Пермскому краю в собственной квартире в Челябинской области. В ходе расследования было установлено, что с ноября 2016 года по январь 2017 года он совершил ряд дистанционных мошенничеств в отношении жителей Прикамья.
Мария Овчинникова, сотрудник
В процессе общения под разными предлогами мужчина узнавал необходимые реквизиты и осуществлял дистанционный перевод денег с карт потерпевших на свою. Суммы варьировались от 4 до 35 тысяч рублей. В общей сложности похищено свыше 320 тысяч рублей. При обыске по месту жительства гражданина полицейские изъяли компьютерную технику,