Полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств

В Перми вынесен приговор 33-летнему жителю Челябинска. Его признали виновным в серии дистанционных мошенничеств. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска и подразделением ГУ МВД России по Пермскому краю в собственной квартире в Челябинской области. В ходе расследования было установлено, что с ноября 2016 года по январь 2017 года он совершил ряд дистанционных мошенничеств в отношении жителей Прикамья.

Мария Овчинникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю: «Потерпевшим на мобильный телефон с неизвестного номера поступал звонок. Автоинформатор сообщал абоненту о блокировке банковской карты. Чтобы разблокировать ее, необходимо было перезвонить по указанному номеру. Далее с жертвой разговаривал якобы сотрудник банка».