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11:28 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде пьяный водитель угодил под грузовик

ДТП произошло накануне поздно вечером в Советском районе Волгограда.

В 23.40 48-летний водитель в алкогольном опьянении сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-21123» и направился по Университетскому проспекту. Когда он ехал со стороны Кировского района в сторону Ворошиловского района, напротив д. 65 по пр. Университетский, не справился с управлением и влетел в стоявший в правом ряду автомобиль «Вольво FH12». За рулем грузовика находился 33-летний водитель. Виновника аварии срочно госпитализировали.

— В результате ДТП водитель «ВАЗ-21123» с травмой головы был доставлен в больницу, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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