В Волгограде пьяный водитель угодил под грузовик

В 23.40 48-летний водитель в алкогольном опьянении сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-21123» и направился по Университетскому проспекту. Когда он ехал со стороны Кировского района в сторону Ворошиловского района, напротив д. 65 по пр. Университетский, не справился с управлением и влетел в стоявший в правом ряду автомобиль «Вольво FH12». За рулем грузовика находился 33-летний водитель. Виновника аварии срочно госпитализировали.