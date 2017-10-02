В Калининграде 15-летний студент угнал BMW 7 и бросил его в кустах

Подросток угнал иномарку ночью со двора жилого дома на ул. Жиленкова. Камеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» зафиксировали движение угнанной машины в сторону микрорайона Чкаловск. Автомобиль полицейские обнаружили в кустах. У него было разбито заднее боковое стекло двери.

По предварительным данным, угонщик бросил BMW после того, как в бензобаке закончилось топливо. 15-летнего подозреваемого задержали. Против подростка возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дальнейшей профилактической и разъяснительной работой со студентом и его родителями займутся инспекторы ПДН.