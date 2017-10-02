В Калининграде 15-летний студент угнал BMW 7 и бросил его в кустах
В Калининграде 15-летний студент одного из техникумов угнал BMW 7. Об этом сообщает
В Калининграде 15-летний студент одного из техникумов угнал BMW 7. Об этом сообщает
Подросток угнал иномарку ночью со двора жилого дома на ул. Жиленкова. Камеры
По предварительным данным, угонщик бросил BMW после того, как в бензобаке закончилось топливо. 15-летнего подозреваемого задержали. Против подростка возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дальнейшей профилактической и разъяснительной работой со студентом и его родителями займутся инспекторы ПДН.